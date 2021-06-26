ألمانيا: توجيه اتهامات بالقتل لمنفذ عملية الطعن في فورتسبورغ

وجهت السلطات الألمانية 3 تهم بالقتل وست تهم بالشروع في القتل إلى المشتبه به الرئيسي في هجوم طعن وقع أمس الجمعة في مدينة فورتسبورغ بجنوب ألمانيا.

وقال محامي المتهم المعين من قبل المحكمة، هانيو شريبفر، اليوم السبت إن "موكله سيوضع في الحبس الاحتياطي في أحد السجون اليوم، وأنه على الرغم من إصابته في ساقه قادر على تحمل المكوث في السجن".

وأضاف المحامي بعد مقابلة موكله إنه "لا يبدو أن هناك دافعاً إسلامياً وراء الواقعة"، موضحاً أن موكله "لم يقل رسمياً أي شيء عن الحادث".

ولا يزال دافع الجاني المشتبه به، الذي طعن المارة على نحو عشوائي عقب ظهر أمس الجمعة، غير واضح.

وأسفرت الجريمة عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 على الأقل بجروح خطيرة، من بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به، وهو رجل صومالي يبلغ من العمر 24 عاماً، خلال القبض عليه.