26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بن مبارك: اليمن على حافة الهاوية
Lebanon 24
27-06-2021
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الشرق الأوسط": رغم إقرار وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بأن اليمن يقف اليوم على قمة حافة الهاوية، فإنه أكد أن ثقافة التحكيم والتسويات في العقلية اليمنية لن تسمح بالذهاب إلى أبعد من ذلك.
ويذكر الوزير بأن الحوثيين جاءوا بتحالفات مشوهة، واستفادتوا من ضعف كل المكونات السياسية اليمنية، كما يرى أن معضلة اليمن طوال العقود الماضية تتمثل في الاستئثار بالسلطة والثروة، واستخدام السلاح في حسم الأمور.
وفي حوار موسع أجرته معه «الشرق الأوسط»، لم يفك الوزير غموض الوساطة العمانية التي ما زالت حتى اليوم مجهولة النتائج، إلا أنه عد أن لدى العمانيين معطياتهم، وربما حرصهم، لبذل مزيد من الجهود، وربما عدم تحقيق اختراق حقيقي حتى الآن.
ويرى بين مبارك أنه من غير المنصف الحديث عن فشل الشرعية في تقديم نموذج للحياة في المناطق المحررة، مبيناً أن شبوة وحضرموت ومأرب والمهرة نماذج ناجحة، رغم بعض التحديات، فيما فشلت في عدن بسبب إجبارها على المغادرة مرات عدة.
وتحدث بن مبارك الذي شغل منصب سفير بلاده في واشنطن نحو أربع سنوات، قبل أن يؤدي القسم نهاية العام الماضي، عما قيل عن وجود خطوط حمراء لتحرير صنعاء، وأن إنفاذ سلطة القانون والدستور على كامل التراب اليمني قضية دستورية شرعية، لافتاً إلى أن عودة الرئيس ونائبه لليمن مرتبطة بتوفر الظروف المناسبة.
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
الأكثر قراءة
تحرّشَ بإبنة السنوات السبع وفضَّ بكارتها ...في حمام مشترك
Lebanon 24
تحرّشَ بإبنة السنوات السبع وفضَّ بكارتها ...في حمام مشترك
02:30 | 2021-06-26
26/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تُثير ضجة بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يعلّق: "كنتي لبستي مايوه ليه التعب" (صور)
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تُثير ضجة بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يعلّق: "كنتي لبستي مايوه ليه التعب" (صور)
02:00 | 2021-06-26
26/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيانٌ هام من المديرية العامة للنفط
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيانٌ هام من المديرية العامة للنفط
12:55 | 2021-06-26
26/06/2021 12:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت! (صورة)
Lebanon 24
وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت! (صورة)
02:07 | 2021-06-26
26/06/2021 02:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت".. خطأ السفارة يقلب المعادلات!
Lebanon 24
"وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت".. خطأ السفارة يقلب المعادلات!
03:23 | 2021-06-26
26/06/2021 03:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:30 | 2021-06-27
5 قتلى بانهيار مبنى فلوريدا.. والسلطات ستخلي برجا آخر
01:00 | 2021-06-27
يتعالج منذ 2011.. رئيس عربي إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية دورية
00:30 | 2021-06-27
تحذير من "اللقاحات المزيفة" في دولة لم تبدأ حملة التطعيم
23:23 | 2021-06-26
"التطبيع العربي" مع دمشق مفاجأة أميركا في مؤتمر روما.. هذه التفاصيل
16:43 | 2021-06-26
بعد خرقه قواعد التباعد الاجتماعي.. استقالة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
16:30 | 2021-06-26
قريباً جداً.. روسيا بصدد إجراء تدريبات عسكرية في البحر المتوسط
فيديو
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
Lebanon 24
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
27/06/2021 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة انهيار صومعة حبوب خلال ثوانٍ في إحدى المزارع (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انهيار صومعة حبوب خلال ثوانٍ في إحدى المزارع (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
27/06/2021 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الزرافة الونش".. شاهدوا كيف "رفعت" طفلاً حاول إطعامها! (فيديو)
Lebanon 24
"الزرافة الونش".. شاهدوا كيف "رفعت" طفلاً حاول إطعامها! (فيديو)
02:00 | 2021-06-26
27/06/2021 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact