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تحذير من "اللقاحات المزيفة" في دولة لم تبدأ حملة التطعيم

Lebanon 24
27-06-2021 | 07:30
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حذر اتحاد الصيادلة في هايتي، أمس السبت، من مخاطر إدخال لقاحات مزيفة إلى البلاد، بعد أن سُمح الخميس للقطاع الخاص باستيراد لقاحات مضادة لكوفيد-19، في حين أن الدولة لم تُطلق حتى الآن أي حملة عامة لتطعيم السكان.

وقال الاتحاد إن "هناك خطرا كبيرا من إدخال لقاحات مزيفة ضد كوفيد-19 إلى هايتي بسبب التكاثر المحتمل لنقاط البيع غير الخاضعة للرقابة".
وذكّر بأن "هايتي ليس لديها مختبر لمراقبة الجودة يمكنه التحقق مما إذا كان اي لقاح مزيفا أم لا".

ويتوجب على مستوردي المنتجات الصيدلانية والأطباء الراغبين بالحصول على لقاحات إبلاغ وزارة الصحة في هايتي بكمياتها وبتفاصيل أخرى بشأنها، لكن من دون أن تكون هناك أي قيود من جانب الحكومة بشأن نوع هذه اللقاحات.
وهايتي واحدة من الدول القليلة التي لم تبدأ بعد حملة التطعيم.
وأوضحت وزارة الصحة أنها يجب أن تتلقى 130 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا "بين أوائل ومنتصف تموز" عبر برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية.
المصدر: "سكاي نيوز
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