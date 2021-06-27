عربي-دولي

يتعالج منذ 2011.. رئيس عربي إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية دورية

Lebanon 24
27-06-2021 | 07:00
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أعلنت الحكومة اليمنية، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي توجه مساء أمس السبت، الى الولايات المتحدة لإجراء فحوصاته الطبية الدورية المعتادة.

وزار هادي الولايات المتحدة للخضوع لفحوص طبية وللعلاج في عامي 2019 و2020 ويتلقى علاجا لمشكلة في القلب منذ عام 2011.

ويشهد اليمن أزمة كبيرة عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية على العاصمة صنعاء وعدد من محافظات اليمن عام 2011، مما أدى إلى نشوب صراع بين الحكومة برئاسة عبد ربه منصور هادي، والذي لجأ إلى السعودية، وبين الحوثيين.

المصدر: وكالات
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