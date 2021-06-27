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عربي-دولي
تدهور الحالة الصحية لزوجة رئيس عربي سابق.. والزيارة ممنوعة تماما
Lebanon 24
27-06-2021
|
03:30
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كشف محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات زوجة، واصفا حالتها الصحية بالحرجة.
ودعا محمد أنور عصمت السادات الشعب المصري "مواصلة الدعاء لله بأن يعجل سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لأم الأبطال السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات".
وأكد السادات أن الزيارة ممنوعة تماما عن جيهان السادات حتى لأقرب الأقربين لها، مضيفا أنّ "أبناءها يطمئنون عليها بالنظرة أليها من خلف الزجاج ولا أحد يدخل غرفتها إلا الأطباء المعالجين، وهي مازالت حتى الآن داخل العناية المركزة ".
ووجه السادات الشكر للأطباء الذين بالمركز الطبي الذي تمكث فيه جيهان السادات، مضيفا: من الناحية الطبية فإن "الأطباء الذي يتابعون حالة جيهان السادات يقدمون لها كل ما يمكن تقديمه من الناحية الطبية ولكن الشفاء بيد الله، ولذلك ندعو أهالينا من الشعب المصري مواصلة الدعاء وأن يمن عليها بالشفاء".
وخلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى أزمة صحية شديدة، أودعت على أثرها بغرفة الرعاية المركزة بأحد المراكز الطبية الكبيرة لتدخل في رحلة علاج.
المصدر: اليوم السابع
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