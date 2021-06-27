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"آليات لم يكشف عنها الجيش العراقي".. استعراض ضخم للحشد الشعبي (صور)

Lebanon 24
27-06-2021 | 03:15
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استعرضت قوات الحشد الشعبي في العراق في محافظة ديالى بشرق البلاد، في أكبر استعراض لها منذ تأسيسها في الثالث عشر من حزيران 2014.

وظهر الحشد في استعراضه بمعسكر أشرف، الذي كان سابقا معسكرا لـ"مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، وهو يستعرض قواته وآلياته الجديدة، التي لم تستعرضها قوات الجيش العراقي في احتفالات عيد الجيش في مطلع شهر كانون الثاني الماضي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وحضر الاستعراض القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، ورئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، وقيادات أمنية وعسكرية أخرى.

وفي الأيام الأخيرة، دخل الحشد الشعبي في توتر مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، على خلفية اعتقال القيادي في الحشد، قاسم مصلح.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس في حزيران 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل بشمال العراق، ولعب دورا كبيرا في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات دحر "داعش" وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون خاص مصوت عليه في مجلس النواب.
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