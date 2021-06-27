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إيران تعلن أنها لن تقدم صور المواقع النووية

Lebanon 24
27-06-2021 | 05:30
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نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إن طهران "لن تقدم أبدا صورا من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله".
 
وقال محمد باقر قاليباف "الاتفاق انتهى أجله... لن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران".
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