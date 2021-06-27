قدمه لبن زايد.. هل استغل لودريان علاقاته لمصالح نجله؟

وتناولت المجلة مسار توماس لودريان، حيث قالت إنه تخرج من المعهد العالي للتجارة في باريس عام 2008، وشغل منصب مراقب إداري في شركة نقل بحري فرنسية كبيرة لمدة عام، ثم واصل بعدها مسيرته المهنية مستشارا في شركة الاستشارات "كيه بي إم جي" (KPMG Advisory) من كانون الثاني 2008 إلى كانون الأول 2012، قبل أن يصبح مستشارا لجان بيير جوييه، المحامي والمسؤول الكبير المقرب من والده ومن الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند في الإدارة العامة لصندوق الودائع والأمانات (CDC).وخلال عمله بالإدارة العامة لصندوق الودائع والأمانات، انتقل توماس إلى مجال العقارات من خلال عمله بالشركة الوطنية العقارية (SNI) التابعة لها، وخلال مشاركته بمعرض آيدكس الدولي بأبو ظبي كان آنذاك مدير مكتب رئيس هذه الأخيرة.وتنقل المجلة عن أحد المشاركين الفرنسيين في معرض أبوظبي قوله "علمنا أن توماس كان يشغل منصبا رسميا في مجال العقارات، لكن كان له أيضا دور غير رسمي في تسيير الأعمال حيث يستند بالأساس في هذا الإطار على دفتر عناوين والده".وأكدت المجلة أنها أرسلت أسئلة لتوماس بشأن سبب وجوده في المعرض لكنها لم تتلق أي رد، فيما أكد والده -خلال مقابلة أجريت معه في إطار التحقيق- أن وجود ابنه في أبو ظبي كان "لاعتبارات شخصية"، وأنه لم يكن جزءا من الوفد الرسمي ولم يشارك في أي رحلة خارجية أخرى إلا تلك خلال السنوات التسع التي قضاها على رأس وزارتَي الدفاع والخارجية.وتنقل المجلة عن أحد المستثمرين الصناعيين الذين حضروا في دورة 2015 قوله إن توماس كان متكتما جدا على كل تحركاته، "وخلال إحدى الزيارات بدأ يتحدث مع والده عن الأعمال داخل السيارة، فقاطعه وأخبره بأن يكون حذرا وأنه لا ينبغي الوثوق في أي أحد لا السائق ولا العاملين في الفندق".لكن المجلة شددت على أن تحركات ابن الوزير خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا لم تكن لتستمر مدة طويلة دون أن يلاحظها أحد، حيث أفادت مصادر عدة بأن توماس بدأ تدريجيا ينخرط في أنشطة ويقدم استشارات مرتبطة بمنطقتي الخليج وأفريقيا.وذكرت المجلة أن "ابن الوزير" دخل في شراكات مع رجال أعمال ومستشارين أمنيين آخرين بفضل علاقات والده، من بينهم مدير المخابرات الداخلية الفرنسية السابق، باسكال سكوارسيني، الذي تحول إلى الأعمال وخاصة في إفريقيا بعد تقاعده. ومثلما تؤكد المجلة "تبقى معرفة نطاق أعماله أمرا صعبا، في ظل بيئة يطغى فيها التكتم على كل شيء، خاصة أن جان إيف لودريان سياسي معروف بحيطته، وهو الأمر الذي مكّنه مرات من عدم السقوط في فخ الهزات الإعلامية".