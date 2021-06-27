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عربي-دولي
قمة ثلاثية في بغداد
Lebanon 24
27-06-2021
|
08:00
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تنطلق اليوم الأحد في بغداد قمة ثلاثية يشارك فيها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى بغداد، في زيارة تاريخية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم الأحد، بأن زيارة السيسي إلى بغداد تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، وتأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.
وقال المتحدث إن "مشاركة الرئيس السيسي في قمة بغداد للتعاون الثلاثي تأتي في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينها حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط".
وأضاف المتحدث أنه من المقرر أن يبحث الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.
كذلك سيعقد الرئيس السيسي لقاء مع العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، وتدعيم التعاون بين البلدين ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: "سكاي نيوز
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