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ترامب: روسيا تهين أميركا

Lebanon 24
27-06-2021 | 09:30
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن القوى الأجنبية، بما في ذلك روسيا، تهين الولايات المتحدة، في ظل الرئيس الحالي جو بايدن.

ترامب: روسيا تهين الولايات المتحدة في ظل حكم بايدنترامب يطلق أول تجمعاته السياسية منذ مغادرته البيت الأبيض
وأكد ترامب خلال اجتماع أمام حشد من أنصاره في ولاية أوهايو، أمس السبت، أن "الصين وروسيا وإيران تهين بلدنا"، مضيفا أن "جو بايدن يدمر بلادنا أمام أعيننا".

كما جدد ترامب اتهاماته ضد الديمقراطيين بتزوير نتائج انتخابات عام 2020، واتهمهم أيضا بما وصفه بـ"الكارثة" على الحدود الأمريكية، حيث يتزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين.

بالإضافة إلى ذلك، دعا ترامب الجمهوريين إلى العمل معا لتحقيق "نصر كبير" في الانتخابات المقبلة.
المصدر: CNN
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