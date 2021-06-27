منظمات تونسية حائزة على نوبل تستغيث لدعم القيروان في مواجهة كورونا

أطلقت منظمات وطنية في تونس السبت (27 حزيران 2021)، نداء استغاثة للأسرة الدولية من أجل تأمين إمدادات طبية عاجلة إلى مدينة القيروان التي تشهد تدهورا خطيرا للوضع الوبائي المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد.ودعت المنظمات من بينها الاتحاد الجهوي للشغل ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين في الجهة إلى جانب منظمات أخرى، المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري لإيقاف نزيف الكارثة الصحية في المدينة". بينما انتشره هشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم "القيروان تستغيث".وتشهد المدينة التاريخية التي تقع وسط تونس والمعتمديات (مقاطعات) القريبة منها عدد إصابات يومية يفوق 400 لكل 100 ألف ساكن، وهي أكثر المناطق تضررا بالوباء وتصنف ضمن مستوى إنذار "مرتفع جدا" الى جانب عدد آخر من الولايات في البلاد.