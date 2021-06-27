عربي-دولي

منظمات تونسية حائزة على نوبل تستغيث لدعم القيروان في مواجهة كورونا

Lebanon 24
27-06-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-837238-637603905478378179.jpg
Doc-P-837238-637603905478378179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت منظمات وطنية في تونس السبت (27 حزيران 2021)، نداء استغاثة للأسرة الدولية من أجل تأمين إمدادات طبية عاجلة إلى مدينة القيروان التي تشهد تدهورا خطيرا للوضع الوبائي المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد.

ودعت المنظمات من بينها الاتحاد الجهوي للشغل ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين في الجهة إلى جانب منظمات أخرى، المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري لإيقاف نزيف الكارثة الصحية في المدينة". بينما انتشره هشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم "القيروان تستغيث".

وتشهد المدينة التاريخية التي تقع وسط تونس والمعتمديات (مقاطعات) القريبة منها عدد إصابات يومية يفوق 400 لكل 100 ألف ساكن، وهي أكثر المناطق تضررا بالوباء وتصنف ضمن مستوى إنذار "مرتفع جدا" الى جانب عدد آخر من الولايات في البلاد.
المصدر: DW
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2021-06-27
13:30 | 2021-06-27
13:00 | 2021-06-27
12:30 | 2021-06-27
12:00 | 2021-06-27
11:30 | 2021-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website