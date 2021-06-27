عربي-دولي

اكتشاف تفشي أحد أخطر الفيروسات في العالم بين نوع جديد من الخفافيش!

Lebanon 24
27-06-2021 | 06:16
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اكتشفت دراسة جديدة أجريت في الهند تفشي فيروس "نيباه"، الذي يعد من أخطر الفيروسات على مستوى العالم، لدى نوعين من الخفافيش في ولاية ماهاراشترا الهندية.

وأكد مقال نشرته "مجلة الأمراض المعدية والصحة العامة" الهندية أن خبراء من المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) اكتشفوا منذ مارس 2020 الحمض النووي الريبوزي الخاص بالفيروس والأجسام المضادة له في بعض العينات التي تم أخذها من 80 خفاش من نوعي Rousettus leschenaultii وPipistrellus Pipistrellus في كهف بمنطقة مهابليشور.

ويعد ذلك أول حالة لرصد إصابة خفافيش من نوع Rousettus leschenaultii بفيروس نيباه، ما يثير المخاوف بشأن قدرة العدوى الخطيرة على التفشي داخل الهند وخارجها، خاصة وأن حالات جديدة اكتشفت على مقربة من تجمعات سكنية كبيرة.

ولفت الخبراء إلى أن اكتشافهم الجديد يتطلب إجراء دراسات إضافية.

وأدرجت منظمة الصحة العالمية فيروس "نيباه" بين الفيروسات الـ10 الأكثر خطورة على مستوى العالم، وليس هناك حتى الآن أي دواء له، وتصل نسبة الوفيات بين المصابين به إلى ما بين 40 و75 بالمائة.

وانتقل الفيروس إلى البشر عبر ريق الحيوانات المصابة به الذي تتركه على الفواكه.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس "نيباه" في الهند عام 2001، وشهدت البلاد منذ ذلك الحين أربع جولات من تفشي العدوى، وقعت الاثنتان الأخيرتان منها في ولاية كيرلا.
المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

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