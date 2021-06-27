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البابا فرنسيس لبطاركة الشرق: عيشوا رسالتكم

Lebanon 24
27-06-2021 | 13:56
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 وجه البابا فرنسيس رسالة إلى بطاركة الشرق الكاثوليك تطرق فيها إلى تكريس المنطقة للعائلة المقدسة، لافتا إلى أن "هذا الحدث يدعو الجميع إلى إعادة اكتشاف دعوتهم أي أن يكونوا مسيحيين في الشرق الأوسط، وليس فقط أن يطالبوا بالاعتراف العادل لحقوقكم كمواطنين أصليين في تلك الأراضي الحبيبة، بل أيضا بأن يعيشوا رسالتهم، رسالة حراس وشهود للأصول الرسولية الأولى".

أضاف: "منذ بداية حبريتي، حاولت أن أكون قريبا منكم في آلامكم ومعاناتكم، أولا لما ذهبت حاجا إلى الأرض المقدسة، ثم إلى مصر، والإمارات العربية المتحدة، وأخيرا قبل بضعة أشهر إلى العراق. ثم لما دعوت الكنيسة كلها للصلاة والتضامن الفعلي من أجل سوريا ولبنان، اللذين امتحنتهما الحرب وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي".
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