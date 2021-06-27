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احتراق 4 كنائس وسط ريبة أجهزة الأمن.. ماذا يجري في كندا؟

Lebanon 24
27-06-2021 | 15:42
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احترقت كنيستان كاثوليكيتان في مقاطعة كولومبيا البريطانية الواقعة في أقصى غرب كندا، بعد أيام من تدمير كنيستين كاثوليكيتين أخريين بسبب الحرائق في نفس المقاطعة.

ووقع الحريقان صباح يوم السبت في المحميات الهندية بالمنطقة الداخلية الجنوبية لكولومبيا البريطانية، حسبما ذكرت شبكة "سي بي سي" الكندية.

وفي بيان قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية، إن كلا الحريقين اندلعا في وقت مبكر من صباح السبت بفارق زمني ساعة واحدة.

وأشارت الشرطة إلى أن حريق كنيسة تشوباكا امتد إلى الغابة المجاورة، لكن فرق الطوارئ والتعامل مع الحرائق تمكنت من احتواء النيران قبل انتشارها.

وقال الرقيب جيسون بايدا، إن "التحقيقات في الحريقين السابقين وهذين الحريقين الجديدين مستمرة دون اعتقالات أو توجيه اتهامات".

وتحقق الشرطة الآن فيما إذا كانت هناك أي صلة بين حريق صباح السبت في كنيسة سانت آن وكنيسة تشوباكا، وحريقي يوم الاثنين.

قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية يوم الاثنين، إن كنيسة "القلب المقدس" وكنيسة "القديس غريغوري"، احترقتا، وإن رجال الأمن يتعاملون مع الحرائق على أنها مشبوهة.
المصدر: سبوتنيك
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