لكل من تلقى لقاح كورونا.. نداءٌ عاجل من "الصحة العالمية"

رغم استمرار حملات التطعيم ضدّ فيروس "كورونا" حول العالم وتلقي الكثير من الأشخاص جرعتين من اللقاح، جدّدت منظمة الصحة العالمية مؤخراً توصيتها الداعية للإستمرار باتخاذ التدابير الوقائية، خصوصاً أن سلالة "دلتا" المتحورة من كُورونا تنتشرُ بشكل سريع.ويوم الجمعة، قالت مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريانغيلا سيماو، إنه رُغم تطعيم الأشخاص بالكامل، إلا أنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كارتداء الكمامات، في الأماكن التي لا يزال فيها فيروس كُورونا منتشراً، وفق ما ذكرت شبكة "CNN" الأميركية.وشددت سيماو على أنه "الدول تحتاج إلى ضمان حصول الناس على جرعتي اللقاح، إذا توفرت اللقاحات لديهم"، وقالت: "اللقاحات وحدها لن توقف انتقال الفيروس بين الناس الذين لا يجب عليهم أن يشعروا بالأمان فقط لأنهم تلقوا جرعتين من اللقاح. على الجميع ارتداء الكمامات وحماية أنفسهم، وعليهم أن يتواجدوا في أماكن ذات تهوية وتجنب الازدحامات والحفاظ على نظافة اليدين".وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لديهم استجابة مناعية قوية يجب أن تحميهم حتى من متغيرات فيروس كُورونا. إلا أن سيماو أوضحت أن هناك بعض الأماكن التي يزال من المهم أخذ الاحتياطات اللازمة فيها.