28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
لكل من تلقى لقاح كورونا.. نداءٌ عاجل من "الصحة العالمية"
Lebanon 24
27-06-2021
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم استمرار حملات التطعيم ضدّ فيروس "كورونا" حول العالم وتلقي الكثير من الأشخاص جرعتين من اللقاح، جدّدت منظمة الصحة العالمية مؤخراً توصيتها الداعية للإستمرار باتخاذ التدابير الوقائية، خصوصاً أن سلالة "دلتا" المتحورة من كُورونا تنتشرُ بشكل سريع.
ويوم الجمعة، قالت مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريانغيلا سيماو، إنه رُغم تطعيم الأشخاص بالكامل، إلا أنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كارتداء الكمامات، في الأماكن التي لا يزال فيها فيروس كُورونا منتشراً، وفق ما ذكرت شبكة "CNN" الأميركية.
وشددت سيماو على أنه "الدول تحتاج إلى ضمان حصول الناس على جرعتي اللقاح، إذا توفرت اللقاحات لديهم"، وقالت: "اللقاحات وحدها لن توقف انتقال الفيروس بين الناس الذين لا يجب عليهم أن يشعروا بالأمان فقط لأنهم تلقوا جرعتين من اللقاح. على الجميع ارتداء الكمامات وحماية أنفسهم، وعليهم أن يتواجدوا في أماكن ذات تهوية وتجنب الازدحامات والحفاظ على نظافة اليدين".
وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لديهم استجابة مناعية قوية يجب أن تحميهم حتى من متغيرات فيروس كُورونا. إلا أن سيماو أوضحت أن هناك بعض الأماكن التي يزال من المهم أخذ الاحتياطات اللازمة فيها.
تابع
الأكثر قراءة
فقط في لبنان.. بيع الفروج المشوي بـ"القطعة"! (صورة)
Lebanon 24
فقط في لبنان.. بيع الفروج المشوي بـ"القطعة"! (صورة)
06:39 | 2021-06-27
27/06/2021 06:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يتراجع" وسط الاحتجاجات.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يتراجع" وسط الاحتجاجات.. إليكم سعره مساء اليوم
15:43 | 2021-06-26
26/06/2021 03:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية جراحية طارئة لعقيلة رئيس الجمهورية
Lebanon 24
عملية جراحية طارئة لعقيلة رئيس الجمهورية
01:40 | 2021-06-27
27/06/2021 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ليلة حامية.. هذه حصيلة أحداث طرابلس
Lebanon 24
بعد ليلة حامية.. هذه حصيلة أحداث طرابلس
17:08 | 2021-06-26
26/06/2021 05:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
متظاهرون في الجية يفتحون الطريق أمام جنبلاط.. هذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
متظاهرون في الجية يفتحون الطريق أمام جنبلاط.. هذا ما حصل (فيديو)
16:52 | 2021-06-26
26/06/2021 04:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2021-06-27
بلدٌ يتحول إلى مرجعية في الأمن السيبراني.. ما علاقة التهديدات الروسية؟
13:30 | 2021-06-27
"مواجهة الجثث".. مقبرة جماعية تثير ريبة المحققين في السودان
13:00 | 2021-06-27
أول فريق كرة قدم في العالم العربي لأصحاب الاحتياجات الخاصة... اليكم التفاصيل
12:30 | 2021-06-27
سياسات الرئيس الصيني.. كيف يمكنها تحطيم تقدّم بلاده؟
12:00 | 2021-06-27
قتلى في مراكز احتجاز سرية.. ماذا يدور في معتقلات "الجحيم" في ميانمار
11:00 | 2021-06-27
منظمات تونسية حائزة على نوبل تستغيث لدعم القيروان في مواجهة كورونا
فيديو
سماعات لاسلكية من آبل تعمل مع هواتف أندرويد! (فيديو)
Lebanon 24
سماعات لاسلكية من آبل تعمل مع هواتف أندرويد! (فيديو)
05:00 | 2021-06-27
27/06/2021 21:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها.. شاهدوا الفيديو واحكموا
Lebanon 24
لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها.. شاهدوا الفيديو واحكموا
03:12 | 2021-06-27
27/06/2021 21:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
Lebanon 24
زوج أحلام يخرج عن صمته ويكشف سر إعجابه بكيم كارداشيان.. وهذا ما قاله عن صور القبلات مع زوجته (فيديو)
05:00 | 2021-06-26
27/06/2021 21:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact