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دهم مجالس العزاء... سلوك حوثي لإذلال السكان!

Lebanon 24
28-06-2021 | 06:35
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كتبت "الشرق الأوسط": لم يكتف الحوثيون باستهداف الفنانين وملاك قاعات الأعراس منعا للموسيقى والأغاني وغيرها من المناسبات الاجتماعية التي يقيمها المواطنون في محافظة ريف صنعاء، لكنهم وسعوا أخيرا من حجم تلك الاستهدافات التي وصفت بـ«الإرهابية» لتشمل هذه المرة مجالس العزاء في ذات المحافظة الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

 

في هذا السياق، كشفت مصادر محلية بريف صنعاء عن شن مسلحين حوثيين قبل أيام حملة مداهمة استهدفت مجلس عزاء ومنازل عدة بقرية تتبع المحافظة وباشروا باعتقال عدد من المواطنين بتهمة إقامة العزاء في مقتل أحد الجنود في إحدى الجبهات المقاومة للحوثيين بين الجوف ومأرب.

 

وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن مسلحي الجماعة دهموا فور اقتحامهم قرية ذرحان بمديرية همدان بريف صنعاء برفقة دوريات ومدرعات عسكرية مجلس عزاء ومنازل عدة بذات القرية، مؤكدة أن الحملة أسفر عنها اختطاف 10 شبان من المجلس أثناء تأديتهم واجب العزاء لأسرة القتيل المنتمي لقوات الجيش الوطني التابع للشرعية اليمنية.

 

وتحدث البعض منهم لـ«الشرق الأوسط»، عن توجيه الجماعة للشبان المختطفين اتهامات عدة منها ترويجهم المسبق لعزاء أسرة الجندي على منصات التواصل وتحريضهم للأهالي على القتال ضدها.

 

 

المصدر: الشرق الأوسط
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