الادعاء العام في نيويورك يعطي "منظمة ترامب" 24 ساعة للدفاع بشأن تعاملاتها المالية

أعطى المدعون العامون في نيويورك لمحامي الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مهلة نهائية مدتها 24 ساعة، لتقديم أي حجج نهائية للدفاع عن منظمته التي تواجه شبهات جنائية بشأن تعاملاتها المالية، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن شخصين مطلعين على التحقيقات.وتضم منظمة ترامب مئات الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتضم فنادق، شركات عقارية، ملاعب للغولف، وغيرها.وبعد تحقيق لأكثر من عامين في أعمال المنظمة، لم يتم اتهام أي كيان أو فرد حتى الآن، ولا يزال من الممكن عدم توجيه أي تهم، إلا أن على وكلاء ترامب تقديم الحجج النهائية قبل فترة بعد ظهر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.ويركز المدعون عما إذا كانت منظمة ترامب قد استخدمت تقييمات مضللة لممتلكاتها لخداع المقرضين والسلطات الضريبية، وما إذا كانت الضرائب قد تم دفعها على المزايا الإضافية للمديرين التنفيذيين في المنظمة، وفقا لما نقلته الصحيفة عن وثائق المحكمة والأشخاص المطلعين على التحقيقات.يوم الخميس الماضي، التقى المحامون الوكلاء عن ترامب شخصيا مع المدعين العامين لإثبات أن الشبهات ليست مبررة، علما أن مثل هذه الاجتماعات شائعة في التحقيقات المالية، ما يسمح لمحامي الدفاع بفرصة تقديم الأدلة قبل أن يتخذ المدعون قرارا بشأن توجيه التهم.وأكد أشخاص مطلعون للصحيفة أن المدعين العامين يبحثان في اتهام منظمة ترامب ككيان، وكذلك المدير المالي لها، ألين فايسلبرغ، بعد رفض الأخير المساعدة في التحقيق، بحسب ما علمته الصحيفة.وأوضح محامي ترامب، رونالد فيشتي، الذي شارك في اجتماع يوم الخميس، أن المدعين يعتبرون أن فايسلبرغ "لم يتعاون ويقول ما يريدون منه أن يقوله" فيما يتعلق بما إذا كان ترامب لديه معرفة شخصية بالاستخدام المزعوم للسيارات والشقق والتعويضات الأخرى التي يعتقد المدعون أنها ربما لم يتم الإبلاغ عنها بشكل صحيح إلى سلطات الضرائب.في الشهر الماضي، وصف ترامب التحقيقات بأنها "مطاردة ساحرات" يديرها ديمقراطيون يسعون إلى الإضرار بآفاقه السياسية المستقبلية.