عربي-دولي

الشعب الكوري الشمالي بكى بعد فقدان الزعيم كيم بعض وزنه!

Lebanon 24
28-06-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-837499-637604670700337564.jpg
Doc-P-837499-637604670700337564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت الهيئة التي ظهر بها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قبل أيام قلق الشعب الشمالي.
وظهر كيم جونغ أون قبل أيام، وبدا نحيفا وسط تكهنات بأنه فقد وزنه بشكل كبير.

ونقلت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية مؤخرا مقابلة مع مواطن كوري شمالي أعرب فيها عن قلقه، بعد أن ظهر الزعيم كيم نحيفا.

وشعر الشعب الكوري الشمالي بالحزن الشديد لرؤية الزعيم الكوري الشمالي يبدو أنحف من الطبيعي، وفقا للمقابلة.

وأكدت المقابلة، أن الشعب جميعه بكى بعد رؤية زعيمه كيم جونغ أون يبدو نحيفا.

وبحسب وكالة "يونهاب"، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الزعيم الشمالي فقد الكثير من وزنه، استنادا إلى تحليلات ترى أن ساعة يده تم تثبيتها بإحكام أكثر، خلال جلسة المكتب الرئاسي لحزب العمال في وقت سابق من هذا الشهر.

من جانبها، أكدت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أنها تراقب عن كثب صحة الزعيم الشمالي، ولكن ليس هناك جديد بشأن ذلك.
 
(سبوتنيك)
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2021-06-28
05:32 | 2021-06-28
05:00 | 2021-06-28
04:30 | 2021-06-28
04:00 | 2021-06-28
03:30 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website