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عربي-دولي
الشعب الكوري الشمالي بكى بعد فقدان الزعيم كيم بعض وزنه!
Lebanon 24
28-06-2021
|
02:30
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أثارت الهيئة التي ظهر بها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قبل أيام قلق الشعب الشمالي.
وظهر كيم جونغ أون قبل أيام، وبدا نحيفا وسط تكهنات بأنه فقد وزنه بشكل كبير.
ونقلت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية مؤخرا مقابلة مع مواطن كوري شمالي أعرب فيها عن قلقه، بعد أن ظهر الزعيم كيم نحيفا.
وشعر الشعب الكوري الشمالي بالحزن الشديد لرؤية الزعيم الكوري الشمالي يبدو أنحف من الطبيعي، وفقا للمقابلة.
وأكدت المقابلة، أن الشعب جميعه بكى بعد رؤية زعيمه كيم جونغ أون يبدو نحيفا.
وبحسب وكالة "يونهاب"، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الزعيم الشمالي فقد الكثير من وزنه، استنادا إلى تحليلات ترى أن ساعة يده تم تثبيتها بإحكام أكثر، خلال جلسة المكتب الرئاسي لحزب العمال في وقت سابق من هذا الشهر.
من جانبها، أكدت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أنها تراقب عن كثب صحة الزعيم الشمالي، ولكن ليس هناك جديد بشأن ذلك.
(سبوتنيك)
المصدر:
سبوتنيك
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