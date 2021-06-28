عربي-دولي

99 % من وفيات كورونا بين الأميركيين يجمعها قاسم مشترك.. ما هو؟

Lebanon 24
28-06-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-837514-637604694052060723.jpg
Doc-P-837514-637604694052060723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت دراسة جديدة مدى فعالية اللقاحات بعد تحليلها لبيانات الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث اشتركت 99 في المئة من حالات الوفاة بالجائحة في الولايات المتحدة بشيء واحد، وهو عدم تلقي اللقاح.

ووفقا لموقع "ساينس ألرت" المتخصص بنشر الدراسات والأبحاث العلمية، فإن من بين 18000 حالة وفاة، كان هناك 150 شخصا تم تطعيمهم بالكامل أي 0.8 في المئة فقط.

وفي حين تم إدخال أكثر من 853000 إلى المستشفى بسبب كوفيد - 19 في أيار الماضي، كان أقل من 1200 منهم أو حوالى 0.1 في المئة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وذلك وفقا للبيانات المتوفرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

بدورها، قالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن اللقاحات "فعالة بنسبة 100 في المئة تقريبا"، معتبرة أنه "يمكن الوقاية من كل حالة وفاة بين البالغين بواسطة التطعيم"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتُظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 45 في المئة من الأميركيين تلقوا التطعيم بالكامل، أي الجرعتين.

ويأتي هذا في وقت يحث فيه كبار مسؤولي الصحة على التطعيم لأن سلالة دلتا الهندية، الأكثر قابلية للانتقال، أصبحت مصدر قلق متزايد.
 
(الحرة)
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2021-06-28
05:32 | 2021-06-28
05:00 | 2021-06-28
04:30 | 2021-06-28
04:00 | 2021-06-28
03:30 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website