عربي-دولي

أحدث طائرة مسيرة هجومية روسية تدخل سوق العالم للأسلحة.. هذه مواصفاتها

Lebanon 24
28-06-2021 | 18:30
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باشرت روسيا إجراءات إدخال طائرة "أوريون" المسيّرة الهجومية إلى سوق العالم.

 

وأخبر مصدر في صناعة الدفاع وكالة "سبوتنيك" بأن الطائرة التي بدأت شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت" ترتيبات إدخالها إلى الأسواق الخارجية، مزودة بالأسلحة.

 

وتلقت شركة تصدير الأسلحة الروسية طلبات على طائرات "أوريون" من عدد من المشترين المحتملين.

 

ويمكن أن تبدأ روسيا توريد طائرات "أوريون" للأسواق الخارجية في نهاية عام 2021، أو بداية العام المقبل بعد أن تفتتح شركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة مصنعها الجديد في مدينة دوبنا في ريف موسكو.

 

وأكد مصدر في شركة تصدير الأسلحة الروسية وجود الاهتمام بطائرة "أوريون" خارج روسيا، مشيرا إلى أن الاهتمام الدولي يعود مرده إلى امتلاك طائرة "أوريون" لإمكانيات فريدة.

 

وطائرة "أوريون" الهجومية مزودة بالقنابل والصواريخ التي تمكّنها من تدمير أهداف ثابتة ومتحركة. وتستطيع الطائرة أن تحمل 200 كيلوغرام من القنابل والصواريخ.

 

وتحمل هذه الطائرة المخصصة للقوات المسلحة الروسية اسما آخر هو "إينوخوديتس". وتستطيع "إينوخوديتس" أن تظل محلقة في الجو لمدة 24 ساعة. ويمكنها أن تطير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، وتصعد إلى ارتفاع 7 كيلومترات. ويبلغ باع جناح "إينوخوديتس" 16 مترا، وطولها 8 أمتار.

 

المصدر: سبوتنيك
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