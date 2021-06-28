عربي-دولي

كيف علّقت إيران على القصف الأميركي لمواقع في سوريا والعراق هذه الليلة؟!

Lebanon 24
28-06-2021 | 05:00
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على قصف مواقع في سوريا والعراق، فجر اليوم، من قبل القوات الأميركية.
 
وقالت الخارجية الإيرانية: "إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددة على أن "الولايات المتحدة تسير في طريق خاطئ، وأن الضربات في سوريا والعراق جزء من غطرستها".

وتوجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، لواشنطن قائلاً: "ننصح الإدارة الأميركية الجديدة في الولايات المتحدة بتغيير مسارها بدلا من خلق أزمة وخلق مشاكل لشعوب المنطقة، وأن تترك لشعوب المنطقة تقرير مصيرهم دون تدخلاتها"، مشيرا إلى أنه "يتعين على واشنطن تصحيح أخطائها وإيقاف تدخلاتها في المنطقة".

وأضاف: "أفعال أمييكا تزعزع أمن المنطقة وهذا لن يصب في صالحها".

المصدر: روسيا اليوم
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