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مروحيات روسية تدمر مواقع "العدو" (فيديو)

Lebanon 24
28-06-2021 | 05:32
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دمرت طواقم الهجوم وطائرات النقل العسكرية من طراز "مي-24" و"مي-8" التابعة لأسطول البلطيق مواقع العدو الافتراضي- طائرات في المطار، ومركز قيادة وطابور من المركبات المدرعة.

تم تدمير الأهداف في المدى الجوي باستخدام صواريخ غير موجهة وقذائف مدفعية. عند الانتهاء من المهمة، عمل الطيارون على ارتفاع منخفض للغاية باستخدام التضاريس الصعبة.

وفقا لقسم دعم المعلومات بالخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية لأسطول البلطيق، تم إجراء تمرين طيران تكتيكي لفوج مروحيات مختلط لوحدة الطيران البحري لأسطول البلطيق في منطقة كالينينغراد. شارك فيه أكثر من 20 طاقمًا لمروحيات "مي-24" و"مي-8"، بالإضافة إلى مروحيات "كا-27" و "كا-27بي إس" المحمولة على متن السفن.

وقد تدرب الطيارون على إطلاق صواريخ جوية غير موجهة من مختلف الفئات، وإطلاق النار من مدافع المروحيات، وإلقاء طوربيدات وقنابل تزن من 100 إلى 500 كيلوغرام، والمناورة أثناء القتال الجوي ودخول الأهداف في ظل ظروف استخدام القمع الإلكتروني من قبل "عدو" افتراضي.

أجرى طيارو المروحيات البحرية عمليات البحث والتتبع والتصنيف لغواصة للعدو الافتراضي في بحر البلطيق باستخدام معدات رادار ومحطات صوتية مائية منخفضة. ثم دمرت أطقم كا-27 غواصة "العدو" بأنظمة الأسلحة المضادة للغواصات.

لعبت الغواصة فولخوف التي تعمل بالديزل والكهرباء، والتي تقوم الآن بمهام في البحر، دور الغواصة المعادية. تم تنفيذ الرحلات الجوية والقصف العملي على طول الطريق المحدد فوق المنطقة المائية للمدى البحري لأسطول البلطيق في النهار والليل.
المصدر: سبوتنيك
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