29
o
بيروت
34
o
طرابلس
33
o
صور
29
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مروحيات روسية تدمر مواقع "العدو" (فيديو)
Lebanon 24
28-06-2021
|
05:32
A-
A+
A+
A-
دمرت طواقم الهجوم وطائرات النقل العسكرية من طراز "مي-24" و"مي-8" التابعة لأسطول البلطيق مواقع العدو الافتراضي- طائرات في المطار، ومركز قيادة وطابور من المركبات المدرعة.
تم تدمير الأهداف في المدى الجوي باستخدام صواريخ غير موجهة وقذائف مدفعية. عند الانتهاء من المهمة، عمل الطيارون على ارتفاع منخفض للغاية باستخدام التضاريس الصعبة.
وفقا لقسم دعم المعلومات بالخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية لأسطول البلطيق، تم إجراء تمرين طيران تكتيكي لفوج مروحيات مختلط لوحدة الطيران البحري لأسطول البلطيق في منطقة كالينينغراد. شارك فيه أكثر من 20 طاقمًا لمروحيات "مي-24" و"مي-8"، بالإضافة إلى مروحيات "كا-27" و "كا-27بي إس" المحمولة على متن السفن.
وقد تدرب الطيارون على إطلاق صواريخ جوية غير موجهة من مختلف الفئات، وإطلاق النار من مدافع المروحيات، وإلقاء طوربيدات وقنابل تزن من 100 إلى 500 كيلوغرام، والمناورة أثناء القتال الجوي ودخول الأهداف في ظل ظروف استخدام القمع الإلكتروني من قبل "عدو" افتراضي.
أجرى طيارو المروحيات البحرية عمليات البحث والتتبع والتصنيف لغواصة للعدو الافتراضي في بحر البلطيق باستخدام معدات رادار ومحطات صوتية مائية منخفضة. ثم دمرت أطقم كا-27 غواصة "العدو" بأنظمة الأسلحة المضادة للغواصات.
لعبت الغواصة فولخوف التي تعمل بالديزل والكهرباء، والتي تقوم الآن بمهام في البحر، دور الغواصة المعادية. تم تنفيذ الرحلات الجوية والقصف العملي على طول الطريق المحدد فوق المنطقة المائية للمدى البحري لأسطول البلطيق في النهار والليل.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
أسعار اللحوم ترتفع بشكل جنوني... هذا سعر الكيلو اليوم
Lebanon 24
أسعار اللحوم ترتفع بشكل جنوني... هذا سعر الكيلو اليوم
12:51 | 2021-06-27
27/06/2021 12:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم الطرقات المقطوعة
13:04 | 2021-06-27
27/06/2021 01:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دياب "يشمّر عن زنودو": انا هون
Lebanon 24
دياب "يشمّر عن زنودو": انا هون
01:15 | 2021-06-28
28/06/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
07:40 | 2021-06-28
28/06/2021 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"النقابة تنتفض" تنتصر.. إليكم النتائج الكاملة لانتخابات "نقابة المهندسين"
Lebanon 24
"النقابة تنتفض" تنتصر.. إليكم النتائج الكاملة لانتخابات "نقابة المهندسين"
14:02 | 2021-06-27
27/06/2021 02:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2021-06-28
"لوموند": هذه هي مناورة الصين الكبرى في الشرق الأوسط
09:30 | 2021-06-28
اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي! (فيديو)
09:00 | 2021-06-28
"جريمة نكراء" تهز دولة عربية.. قتل أمه وانهال على شرطي بطعنات سكين في الشارع!
08:30 | 2021-06-28
الخارجية العراقية تدين الغارات الأمريكية ضد الحشد الشعبي وتقول إن الحكومة تحقق بالهجوم
08:00 | 2021-06-28
خلافات روسية - إيرانية.. قد تؤثر على مفاوضات فيينا النووية
07:30 | 2021-06-28
ارتفاع غير معتاد لدرجات الحرارة.. تحذير للمواطنين في مصر
فيديو
اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي! (فيديو)
Lebanon 24
اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي! (فيديو)
09:30 | 2021-06-28
28/06/2021 17:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مروحيات روسية تدمر مواقع "العدو" (فيديو)
Lebanon 24
مروحيات روسية تدمر مواقع "العدو" (فيديو)
05:32 | 2021-06-28
28/06/2021 17:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية بوجه متورم وعليه كدمات.. ماذا حصل معها؟
Lebanon 24
فنانة عربية بوجه متورم وعليه كدمات.. ماذا حصل معها؟
05:00 | 2021-06-28
28/06/2021 17:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact