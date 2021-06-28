عربي-دولي

وجهه مشوه.. رجل يطعن شخصين شرق ألمانيا!

Lebanon 24
28-06-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-837584-637604812245610639.jpg
Doc-P-837584-637604812245610639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب اثنان في حادثة طعن بمدينة إرفورت بشرق ألمانيا، اليوم الاثنين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن الإعلام الألماني.

وأكدت الشرطة الألمانية أنها تقوم بعملية بحث بطائرة مروحية عن رجل طعن اثنين من المارة في مدينة إرفورت بشرق البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، حيث جرى نقل الضحيتين اللتين تتراوح أعمارهما بين 45 و 68 عاما إلى  المستشفى للعلاج.

ووصفت الشرطة المهاجم بأنه في العشرينيات من عمره وشعره فاتح ووجهه مشوه، مشيرة إلى أنه كان يتحدث الألمانية.

هذا وكانت الشرطة الألمانية، قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بمقتل 3 أشخاص جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ، وسط ألمانيا، بينما تم القبض على منفذ العملية. وأوضحت شرطة فرانكونيا السفلى عبر "تويتر" بشأن هذا الحادث: "قتل 3 أشخاص في هجوم نفذه صومالي في الـ24 من عمره... أصيب آخرون وبعضهم إصاباتهم خطرة".

وأضافت أن "الرجل (الصومالي) الذي يعيش في فورتسبورغ أصيب برصاص الشرطة، لكن حياته ليست في خطر".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2021-06-28
09:30 | 2021-06-28
09:00 | 2021-06-28
08:30 | 2021-06-28
08:00 | 2021-06-28
07:30 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website