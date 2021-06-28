العراق: الهجوم الأميركي على الحدود السورية انتهاك سافر لسيادتنا

أدان العراق، اليوم الاثنين، الهجوم الجوي الأميركي الذي استهدف الليلة الماضية موقعا على الحدود مع سوريا، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر من قوات "الحشد الشعبي".واعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن الهجوم الأميركي يمثل "انتهاكا سافرا ومرفوضاً للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية".وشدد رسول على رفض بلاده بأن تكون ساحة لـ تصفية الحسابات"، مضيفا أن العراق "يتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات".يجدد العراق رفضه ان يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على اراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات.