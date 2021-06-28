الخارجية العراقية تدين الغارات الأمريكية ضد الحشد الشعبي وتقول إن الحكومة تحقق بالهجوم

دانت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، الهجوم الجوي الأميركي الذي طال موقعا على الحدود العراقية السورية، وأشارت إلى أن الحكومة ماضية بإجراءاتها التحقيقية بشأن هذا الهجوم.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحافي في بيان أن "وزارة الخارجيّة تدين الهجوم الجوي ليلة أمس والذي طال موقعا على الحدود العراقية السورية"، مبينا ان "الوزارة تجدد رفضها التام أن يكون العراق طرفا في أي صراع أو مواجهة لتصفية الحسابات على أراضيه وبما يعد إعتداء وإنتهاكا للسيادة الوطنية وخروجا صريحا عن الأعراف والمواثيق الدولية".واضاف "نؤَكِّدُ تمسُّكنا بسيادة العراق ووحدته وبالإرتكان لكلِّ ما من شأنه تعزيز ذلك، عبرَ إستدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال العِدائيّةِ المرفوضة والمُدانة"، موضحا ان "الحكومةَ العراقيّةَ ماضيّةٌ بإجراءاتها التحقيقيّة وبما يكفل الحق السيادي في ذلك، منعاً لأي تصعيدٍ نراهُ يخلّ بأمن العراق وإستقراره".