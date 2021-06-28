29
o
بيروت
34
o
طرابلس
33
o
صور
29
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"جريمة نكراء" تهز دولة عربية.. قتل أمه وانهال على شرطي بطعنات سكين في الشارع!
Lebanon 24
28-06-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في جريمة نكراء شهدتها الكويت، صباح الاثنين، لقيت سيدة مسنة مصرعها داخل منزلهما طعنا بالسكين على يد ابنها (19 عاما)، الذي قتل شرطيا أيضا في وقت لاحق.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الشاب سوري الجنسية قتل أمه الكويتية داخل منزلهما بمنطقة القصور عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
ثم لاذ الجاني بالفرار حتى استوقفه شرطيا من قوة إدارة مرور محافظة الأحمدي لتحرير مخالفة مرورية له، فانهال عليه طعنا بالسكين حتى فارق الحياة في الشارع العام، ثم استولى على سلاحه الناري، وتوارى عن الأنظار.
وأشار إلى أن رجال المباحث الجنائية شرعوا فوراً في جمع التحريات حول الجريمة النكراء، وتوصلوا إلى معلومات أولية حول هوية الجاني الذي تجمعه معرفه سابقة بالمجني عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجاني جري ضبطه مختبئاً في منطقة الوفرة بعد أن أبدى مقاومة شديدة، وأحيل إلى مكتب التحقيقات لكشف ملابسات وأبعاد الجريمتين.
وذكر مصدر أمني أن الوافد السوري المتهم بارتكاب جريمتي قتل أمه وشرطي المرور، أُصيب بطلقات نارية في ساقه وساعده، قبل ضبطه من قبل فرقة الاقتحام بالقوات الخاصة، بالقرب من أحد المزارع بمنطقة الوفرة، جراء اشتباكه معهم بسلاح شرطي المرور الذي سرقه وهرب عقب قيامه بقتله.
وقال المصدر، إن المتهم بادر بإطلاق النار على فرقة الاقتحام، ورفض الامتثال لأوامرهم بتسليم نفسه، وأطلق النار عليهم حيث أدى مقاومة شديدة، الأمر الذي استدعى مبادلته إطلاق النار، وإصابته والقبض عليه وجرت إحالته إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووضع تحت حراسة أمنية مشددة انتظاراً لتحسن حالته الصحية.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
أسعار اللحوم ترتفع بشكل جنوني... هذا سعر الكيلو اليوم
Lebanon 24
أسعار اللحوم ترتفع بشكل جنوني... هذا سعر الكيلو اليوم
12:51 | 2021-06-27
27/06/2021 12:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم الطرقات المقطوعة
13:04 | 2021-06-27
27/06/2021 01:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دياب "يشمّر عن زنودو": انا هون
Lebanon 24
دياب "يشمّر عن زنودو": انا هون
01:15 | 2021-06-28
28/06/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
07:40 | 2021-06-28
28/06/2021 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"النقابة تنتفض" تنتصر.. إليكم النتائج الكاملة لانتخابات "نقابة المهندسين"
Lebanon 24
"النقابة تنتفض" تنتصر.. إليكم النتائج الكاملة لانتخابات "نقابة المهندسين"
14:02 | 2021-06-27
27/06/2021 02:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2021-06-28
"لوموند": هذه هي مناورة الصين الكبرى في الشرق الأوسط
09:30 | 2021-06-28
اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي! (فيديو)
08:30 | 2021-06-28
الخارجية العراقية تدين الغارات الأمريكية ضد الحشد الشعبي وتقول إن الحكومة تحقق بالهجوم
08:00 | 2021-06-28
خلافات روسية - إيرانية.. قد تؤثر على مفاوضات فيينا النووية
07:30 | 2021-06-28
ارتفاع غير معتاد لدرجات الحرارة.. تحذير للمواطنين في مصر
07:00 | 2021-06-28
العراق: الهجوم الأميركي على الحدود السورية انتهاك سافر لسيادتنا
فيديو
اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي! (فيديو)
Lebanon 24
اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي! (فيديو)
09:30 | 2021-06-28
28/06/2021 17:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مروحيات روسية تدمر مواقع "العدو" (فيديو)
Lebanon 24
مروحيات روسية تدمر مواقع "العدو" (فيديو)
05:32 | 2021-06-28
28/06/2021 17:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية بوجه متورم وعليه كدمات.. ماذا حصل معها؟
Lebanon 24
فنانة عربية بوجه متورم وعليه كدمات.. ماذا حصل معها؟
05:00 | 2021-06-28
28/06/2021 17:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact