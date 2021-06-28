عربي-دولي

اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي! (فيديو)

Lebanon 24
28-06-2021 | 16:30
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حلّقت مقاتلة بريطانية من طراز "إف – 35" فوق مجموعة من السفن الروسية التي كانت قد دخلت البحر الأبيض المتوسط لإجراء مناورات هناك.

وجرى اللقاء الأول بين طائرات سلاح الجو الروسي المقاتلة وطائرة "إف – 35 بي" التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في أجواء الجزء الشرقي من البحر المتوسط.

وقد سُجل مرور مقاتلة الجيل الخامس "إف – 35 بي" في الأجواء من ظهر الفرقاطة الروسية "الأدميرال ماكاروف"، وفيما تنطلق الطائرات الروسية من قاعدة حميميم بسوريا، تنطلق الطائرات الحربية البريطانية من حاملة الطائرات "إتش إن إس الملكة إليزابيث".


المصدر: روسيا اليوم
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