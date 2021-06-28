خامنئي أشاد بأداء رئيسي على رأس السلطة القضائية الإيرانية

أشاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي بأداء الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي على رأس السلطة القضائية، خلال استقباله برفقة عدد من أعضائها اليوم، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال خامنئي إن "آمال المواطنين وثقتهم قد تجددت بهذه السلطة في ظل مسؤولية السيد إبراهيم رئيسي"، وفق بيان أورده موقعه الالكتروني.وفاز حجة الإسلام رئيسي (60 عاما) بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 18 حزيران. ونال نحو 62 في المئة من الأصوات في عملية الاقتراع التي شهدت نسبة مشاركة بلغت 48,8 في المئة، هي الأدنى في استحقاق رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.ومن المقرر أن يتسلم رئيسي منصبه رسميا مطلع آب المقبل، خلفا للرئيس حسن روحاني الذي يقترب من اتمام ولايتين متتاليتين مدة كل منهما 4 أعوام.ورفع رئيسي خلال مسؤولياته القضائية، شعار مكافحة الفساد. وشهد عهده محاكمات كثيرة حظيت بإضاءة إعلامية واسعة، في حق مسؤولين بارزين على خلفية تهم بالفساد. وطالت الإجراءات قضاة يشتبه في ضلوعهم في ملفات مماثلة، وهو أمر لم يكن معهودا في إيران.لكن القضاء غالبا ما واجه اتهامات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، بارتكاب مخالفات لحقوق الإنسان.