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عربي-دولي
جريحان بعملية طعن في ألمانيا
Lebanon 24
28-06-2021
|
19:30
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أعلنت الشرطة الألمانية إصابة شخصين بجروح في ما يعتقد بأنه هجوم بالسكين تعرّضا له في مدينة إرفورت صباح الاثنين، بعد ثلاثة أيام فقط من عملية طعن دامية وقعت في مدينة فورتسبورغ البافارية.
ونُقل الضحيتان البالغان من العمر 45 و68 عاما إلى مستشفيين لتلقي العلاج، وفق ما أفادت ناطقة باسم الشرطة، مشيرة إلى أن أصاباتهما لا تشكل خطرا على حياتهما.
وقالت شرطة المدينة الواقعة في وسط ألمانيا على تويتر إنه تم توقيف المشتبه به البالغ 32 عاما بعد العثور عليه مصابا بجروح في شقته.
ويعتقد بأن المشتبه به الذي عرّفت عنه وسائل الإعلام المحلية باسم يوهانس إل. أذى نفسه ونقل إلى المستشفى.
ولم تتضح دوافع الشخص المشار إليه، بحسب الشرطة، علما أن لديه تاريخًا من العنف والمشاكل النفسية. ولم تدل أي مؤشرات على وجود دافع سياسي.
ويوم الجمعة، نفّذ صومالي يبلغ من العمر 24 عاماً عملية طعن في مدينة فورتسبورغ حيث قتل ثلاث نساء وأصاب ستة أشخاص آخرين بجروح بالغة.
وهاجم المشتبه به الذي وصل إلى ألمانيا في 2015 مركز المدينة مساء الجمعة، إذ بدأ اعتداءه من متجر لبيع المعدات المنزلية قبل أن يتوجّه إلى مصرف.
وبعدها، سيطرت عليه الشرطة بعدما أطلقت النار على قدمه.
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