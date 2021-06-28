عربي-دولي

ليست مجرد قُبلة.. "ماض مريب" لفضيحة وزير الصحة البريطاني

Lebanon 24
28-06-2021 | 13:30
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لا تزال فضيحة وزير الصحة المستقيل مات هانكوك تثير تفاعلا في بريطانيا، خاصة مع اكتشاف تفاصيل جديدة على خلفية الواقعة التي وثقتها الكاميرات ونشرتها الصحافة.

وكان هانكوك قد قدم السبت استقالته من منصب وزير الصحة، بعدما نشرت صحيفة "صن" صورا تظهره وهو يعانق ويقبل مساعدته جينا كولادانجيلو، في فضيحة هزت الرأي العام البريطاني وزعزعت الثقة في الحكومة.

وفضلا عن كون ذلك نوعا من الخيانة الزوجية من جانب الوزير ومساعدته، فقد كان خرقا لقواعد التباعد الاجتماعي، التي يفترض أنه مسؤول عنها بحكم منصبه.

وكشفت صحيفة "ميرور" تفاصيل جديدة لا تصب في مصلحة هانكوك، حيث أشارت إلى أن وزير الصحة السابق هو من عيّن كولادانجيلو بنفسه.

وعادة لا يتخذ الوزراء قرارات التعيين بأنفسهم، لكن اختيار هانكوك لكولادانجيلو يدعو للريبة ويثير الشبهات حول ماض عميق للعلاقة.

ووفقا للصحيفة، فإن وزير الصحة السابق عيّن "بشكل مباشر" جينا كولادانجيلو العام الماضي كمديرة غير تنفيذية في وزارة الصحة، حيث وضعت في مجلس إدارتها.

وكانت كولادانجيلو تتقاضى حوالي 15 ألف جنيه إسترليني سنويا، من وظيفتها في الحكومة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قرر تعيين وزير الخزانة السابق ساجد جاويد في منصب وزير الصحة، خلفا لمات هانكوك.
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