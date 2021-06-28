واشنطن تصنف شخصاً "إرهابيا عالمياً".. من هو؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، تصنيف، عثمان إلياسو جيبو، من النيجر، إرهابيا عالميا، حيث يحظر على الأميركيين التعامل معه بأي شكل من الأشكال.وقال بيان وقعه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه بموجب هذا القرار يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح جيبو، الخاضعة تحت حكم الولايات القضائية الأميركية.وعثمان إلياسو جيبو، هو أحد العناصر البارزة فيما يعرف بتنظيم "داعش" في منطقة الصحراء الكبرى، وينشط بوجه خاص في ميناكا في مالي.بيان الخارجية الأميركية، كشف بأن جيبو على علاقة وثيقة بزعيم التنظيم الإرهابي "داعش" في الصحراء الكبرى، المعروف باسم، عدنان أبو وليد الصحراوي.وجيبو، مسؤول عن استهداف المواطنين من الدول الغربية، حيث وجه العناصر التي تأتمر بأمره في التنظيم، لاختطاف ومهاجمة الغربيين في النيجر والمناطق المحيطة بها.كما شارك في العديد من الهجمات على القوات المحلية، وقاد مقاتلي التنظيم خلال هجوم الأول من يوليو 2019 على قاعدة القوات المسلحة النيجيرية في إيناتيس، في منطقة تيلابيري، كما أصدر أمرا للعناصر التابعة له باختطاف ستة جنود نيجيريين كرهائن في 14 أيار 2019 خلال كمين نصبه لهم بالقرب من منطقة تونغو.ويواصل تنظيم "داعش" تهديد السلام والأمن والاستقرار في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.وبدأ التنظيم "نشاطه" في المنطقة بعد أن انفصل، عدنان أبو وليد الصحراوي، وأتباعه عن تنظيم آخر يدعى "المرابطون"، وهي جماعة منشقة عن القاعدة، وأعلن ولاءه لتنظيم "داعش" في مايو 2015 .بيان الخارجية الأميركية قال إن الهدف من القرار هو "إعلام الجمهور الأميركي والمجتمع الدولي أن عثمان إلياسو جيبو هو زعيم منظمة إرهابية".وتكشف التصنيفات الإرهابية عن الكيانات والأفراد وتعزلهم، وتحد من وصولهم إلى النظام المالي الأميركي، كما تساعد هذه التصنيفات في أنشطة إنفاذ القانون للوكالات الأميركية، والحكومات الأخرى.