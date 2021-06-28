عربي-دولي

كوريا الجنوبية تطور نظاماً دفاعياً على غرار القبة الحديدية

Lebanon 24
28-06-2021 | 15:30
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قالت الوكالة المعنية بالمشتريات العسكرية في كوريا الجنوبية إن "الحكومة وافقت اليوم الإثنين على خطط امتلاك نظام لاعتراض قذائف المدفعية يتكلف 2.6 مليار دولار على غرار منظومة القبة الحديدية في إسرائيل لحمايتها من ترسانة كوريا الشمالية من الأسلحة والصواريخ طويلة المدى".
وجزء كبير من المنطقة المحيطة بالعاصمة سول، التي تضم نصف السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة، يقع في مرمى الأسلحة طويلة المدى وقاذفات الصواريخ المتعددة في كوريا الشمالية.
وفي العام الماضي نصت خطة دفاع حكومية على تطوير "قبة حديدية في كوريا" للدفاع عن سول ومنشآت حيوية.
وقالت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية في بيان إن "لجنة برئاسة وزير الدفاع سوه ووك أقرت المشروع اليوم الإثنين ومن المتوقع أن يكتمل في 2035 بتكلفة تقدر بنحو 2.89 تريليون وون ما يعادل 2.6 مليار دولار".
وأضافت "بهذا المشروع من المتوقع أن تتعزز قدرات الرد على تهديد مدفعية العدو طويلة المدى إضافة إلى تأمين التكنولوجيا المحلية وإتاحة فرص العمل".
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