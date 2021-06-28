اليونان تمنح الشباب "بطاقات الحرية" تشجيعاً لهم على تلقي لقاحات كورونا

تعتزم اليونان توزيع بطاقات دفع بقيمة 150 يورو (179 دولار) على الشباب الذين يتلقون لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، في مسعى لاجتذاب أكبر عدد ممكن منهم لتلقي اللقاح.

وأعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاثنين أن المبادرة ستكون متاحة لنحو940 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاماً.

ويجري تخصيص ما يصل إلى 141 مليون يورو للمبادرة. وتأمل الحكومة في تلقيح 60% من سكان البلاد، والبالغ عددهم 11 مليون نسمة، بحلول نهاية تموز .

وستحمل البطاقات اسم "بطاقة الحرية" وستكون بمثابة رسالة شكر للشباب الذين تحلوا بالصبر والتزموا بالابتعاد عن التجمعات خلال الجائحة. ويمكن استخدام الأموال في حجوزات الفنادق، ودفع تذاكر العبّارات وتذاكر الطيران، أو لزيارة المتاحف، وحضور الحفلات الموسيقية.

وقال ميتسوتاكيس :"ربما يعتقد الشباب أنهم لن يصابوا بفيروس كورونا، أو يعتقدون أنهم إذا ما أصيبوا فلن تكون الأعراض لديهم شديدة ... ولكنهم حينها سيكونون حاملين للفيروس ويساعدون في انتشاره".