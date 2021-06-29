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عربي-دولي
بايدن يتعهد لإسرائيل: لن تحصل إيران على سلاح نووي خلال حكمي
Lebanon 24
29-06-2021
|
00:30
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين إن التزامه تجاه إسرائيل صلب وإنه يتطلع للاجتماع برئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت قريبا.
وأضاف بايدن في أول اجتماع له مع مسؤول إسرائيلي كبير منذ توليه الرئاسة أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وهو في السلطة.
وقال بايدن لنظيره الإسرائيلي في بداية اجتماعهما بالبيت الأبيض "التزامي تجاه إسرائيل ...صلب"، مضيفا أنهما سيبحثان مجموعة من القضايا منها إيران.
وتابع بايدن "أستطيع أن أقول لك إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي وأنا في السلطة".
وأكد بايدن أيضا دعمه لاتفاقات السلام الإسرائيلية مع دول عربية مضيفا أن إسرائيل تحرز أيضا تقدما تجاه أفريقيا.
عُقد الاجتماع بعد أسابيع فقط من تولي بينيت منصب رئيس الوزراء الجديد في إسرائيل خلفا لبنيامين نتنياهو. ويعمل المسؤولون الأميركيون على ترتيب لقاء بين بايدن وبينيت في الأسابيع المقبلة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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