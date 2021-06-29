عربي-دولي

بايدن يتعهد لإسرائيل: لن تحصل إيران على سلاح نووي خلال حكمي

Lebanon 24
29-06-2021 | 00:30
A-
A+
Doc-P-837815-637605473716677359.jpg
Doc-P-837815-637605473716677359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين إن التزامه تجاه إسرائيل صلب وإنه يتطلع للاجتماع برئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت قريبا.

وأضاف بايدن في أول اجتماع له مع مسؤول إسرائيلي كبير منذ توليه الرئاسة أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وهو في السلطة.
وقال بايدن لنظيره الإسرائيلي في بداية اجتماعهما بالبيت الأبيض "التزامي تجاه إسرائيل ...صلب"، مضيفا أنهما سيبحثان مجموعة من القضايا منها إيران.
وتابع بايدن "أستطيع أن أقول لك إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي وأنا في السلطة".
وأكد بايدن أيضا دعمه لاتفاقات السلام الإسرائيلية مع دول عربية مضيفا أن إسرائيل تحرز أيضا تقدما تجاه أفريقيا.
عُقد الاجتماع بعد أسابيع فقط من تولي بينيت منصب رئيس الوزراء الجديد في إسرائيل خلفا لبنيامين نتنياهو. ويعمل المسؤولون الأميركيون على ترتيب لقاء بين بايدن وبينيت في الأسابيع المقبلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:29 | 2021-06-29
03:25 | 2021-06-29
02:30 | 2021-06-29
02:00 | 2021-06-29
01:19 | 2021-06-29
01:00 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website