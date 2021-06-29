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إصابات في صفوف الجيش الأميركي باستهداف قاعدة عسكرية بريف دير الزور

Lebanon 24
29-06-2021 | 00:09
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ذكرت وكالة "سبوتنيك" انه أصيب 7 مسلحين موالين للجيش الأميركي خلال القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدته، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور مساء أمس الاثنين، وسط تأكيدات عن وجود إصابات في صفوف الجيش الأميركي وقوات (التحالف) الذي يقوده في سوريا.

 

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، أن 7 مصابين من مسلحي تنظيم "قسد" بينهم قيادي، وصلوا إلى مستشفى مدينة (الشدادي) جنوبي الحسكة مساء الإثنين ، مع إغلاق كامل للمستشفى ومحيطها من قبل مسلحي التنظيم الموالي للجيش الأميركي.

 

وأكدت مصادر مقربة من تنظيم "قسد" لمراسل "سبوتنيك"، أن هناك إصابات في صفوف جنود الجيش الأميركي والقوات الأجنبية الأخرى، نتيجة القصف لم يعرف عددهم بالضبط.

 

وكان الإعلام الرسمي السوري تحدث في وقت سابق، عن "استهداف قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا بالقذائف الصاروخية وسط تحليق مكثف للطيران الأميركي فوق ريف دير الزور الشرقي في سوريا بعد الاستهداف".

 

المصدر: سبوتنيك
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