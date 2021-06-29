ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنهار.. وتفاصيل صادمة باجتماع قبل ثلاث سنوات

ارتفع عدد القتلى جراء انهيار مبنى سيرفسايد، إلى 11 شخصا، بحسب ما أعلنت عمدة مدينة ميامي، دانييلا ليفين كافا، الاثنين، مشيرة إلى أن 150 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، مع استمرار جهود البحث والإنقاذ، بينما كشف تقرير لشبكة "فوكس نيوز" تحذيرات حول مشاكل هيكلية في المبنى قبل عدة أعوام.ونقلت "فوكس نيوز"، في تقرير لها، تفاصيل بشأن محضر اجتماع لمجلس الإدارة المشرفة على "أبراج شامبلين الجنوبية" مع مسؤول البناء في المبنى قبل ثلاث سنوات، حيث أكد الأخير أن المبنى "في حالة جيدة للغاية"، على الرغم من تحذيرات أحد المهندسين بشأن مشاكل هيكلية.وخلال الاجتماع، الذي عقد في 15 تشرين الثاني 2018، أدلى المسؤول السابق في مبنى "سيرفسايد"، روسيندو برييتو، بتصريحاته بعد شهر من تقرير صادر عن شركة هندسية أشار إلى عيوب في المبنى يجب إصلاحها من أجل الحصول على شهادة تأهيل المبنى وصلاحيته لمدة 40 عاما، المطلوبة في 2021، وفقا للشبكة الأميركية.وتم الكشف عن محضر الاجتماع بعد انهيار المبنى.وكان التقرير الهندسي لشركة "مورابيتو" الاستشارية، قد وجد أن العزل المائي على سطح حمام السباحة لم يكن يعمل، مشيرا إلى وجود مشكلة في تصريف المياه، ما يؤثر على الخرسانة الموجودة تحت المسبح وأجزاء أخرى من الهيكل، كما أشار إلى كثير من التصدعات في الأعمدة والعوارض الخرسانية.وذكر التقرير حينها أن "الفشل في استبدال العزل المائي في المستقبل القريب سيؤدي إلى تدهور الخرسانة بشكل كبير".ورغم ذلك، قال برييتو خلال الاجتماع إن التقرير الهندسي أظهر أن "المبنى في حالة جيدة للغاية ،" بحسب المحضر. وأخبر مدير البلدة آنذاك في رسالة إلكترونية في اليوم التالي أن المبنى قد بدأ بداية إيجابية لإعادة التصديق كما يقتضي القانون المحلي.وكتب برييتو في الرسالة التي قدمها المسؤولون المحليون للصحفيين: "كانت الاستجابة إيجابية للغاية من جميع من في الغرفة. تم تناول جميع المخاوف الرئيسية المتعلقة بعملية إعادة التأهيل".ومع ذلك، لم يكن هناك ما يشير إلى أنه تم إنجاز العمل الضروري في الهيكل، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.وقال برييتو، الذي لم يعد يعمل في مبنى "سيرفسايد" المنهار، لصحيفة ميامي هيرالد، إنه لا يتذكر رؤية التقرير الهندسي.لا يزال سبب انهيار المبنى المكون من 12 طابقًا، يوم الجمعة، غير معروف.ونقلت الصحيفة عن عمدة مدينة ميامي، دانييلا ليفين كافا، تأكيدها الاثنين، أن مسؤولي المقاطعة يجرون الآن تدقيقا لعمليات إعادة التأهيل الأخرى لجميع المباني المحلية المكونة من أربعة طوابق أو أكثر.وستركز المراجعة على أي "قضايا تتعلق بسلامة الحياة" وسيتم إجراؤها في غضون الثلاثين يومًا القادمة، بحسب كافا.