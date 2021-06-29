عربي-دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي في الإمارات اليوم

Lebanon 24
29-06-2021 | 02:30
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توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، صباح الثلاثاء، إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي لهذا البلد الخليجي على ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة "ينطلق وزير الخارجية يائير لابيد في الدقائق المقبلة إلى الإمارات العربية المتحدة في اول زيارة من نوعها".

ونشر لابيد بعد دقائق على ذلك في تغريدة صورة له في طائرة مع التعليق التالي "انطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات".

ومنذ تطبيع العلاقات بين البلدين في أيلول 2020 بدفع من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أقام البلدان رحلات جوية مباشرة وتبادلا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة.

وأوضح بيان الخارجية الإسرائيلية أن "الوفد الإسرائيلي سيحط ظهرا في أبوظبي".
المصدر: الحرة
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