الصليب الأحمر: وضع كورونا في إندونيسيا يقترب من "الكارثة"

قال الصليب الأحمر اليوم الثلاثاء إن ارتفاع إصابات كوفيد-19 في إندونيسيا يقترب من حد "الكارثة" بفعل تفشي السلالة دلتا الأسرع انتشارا وزيادة الضغط على المستشفيات.وسجلت إندونيسيا أكثر من 20 ألف إصابة يومية بالمرض في الأيام القليلة الماضية، في موجة جديدة من الجائحة عززها ظهور السلالة سريعة الانتقال من الفيروس وزيادة السفر بعد انتهاء شهر رمضان.وقال جان جلفاند رئيس وفد الاتحاد الدولي لجميعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إندونيسيا "تدفع السلالة دلتا إندونيسيا يوما بعد يوم للاقتراب من حافة كارثة كوفيد-19"، وحث على تحسين توزيع اللقاحات على مستوى العالم.وأعلنت مستشفيات في مناطق مصنفة على أنها "مناطق حمراء" تجاوز طاقتها الاستيعابية، منها العاصمة جاكرتا إذ بلغت نسبة إشغال أسرة العزل بها 93 بالمئة حتى يوم الأحد.واكتشفت السلالة دلتا لأول مرة في الهند وأصبحت مسؤولة عن زيادة كبيرة في الإصابات في الكثير من البلدان.وتعول إندونيسيا على التطعيم الجماعي لمكافحة الفيروس، لكن 13.3 مليون فقط حصلوا على جرعتي التطعيم من بين السكان المؤهلين البالغ عددهم 181.5 مليون، منذ يناير كانون الثاني.