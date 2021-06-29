4 جرحى في مواجهات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية في القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 4 أشخاص، الثلاثاء، خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في بلدة سلوان بالقدس، وفقا لما نقله مراسل قناة "الحرة".وساد التوتر في بلدة سلوان بالقدس الشرقية مع إصرار السلطات الإسرائيلية تنفيذ قرارات هدم عدد من منازل البلدة التي يقطنها فلسطينيون بحي البستان.وهدمت السلطات الإسرائيلية بالفعل منشأة تجارية في الحي بدعوى عدم وجود ترخيص، في حين يواجه عدد من سكان الحي المصير ذاته بعد انتهاء المهلة التي منحتها البلدية الإسرائيلية للسكان كي يهدموا منازلهم ذاتيا بسبب نزاعات على ملكية الأراضي مع جمعيات يهودية.وحال عدم هدم تلك المباني ذاتيا من قبل ساكنيها، تعمل البلدية على هدمها.وأفاد مراسل "الحرة" أن الشرطة الإسرائيلية، أغلقت مدخل الحي ومنعت الدخول إليه.وقبل يومين، شهد حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية أصيب على إثرها شخصين، طبقا للهلال الأحمر الفلسطيني.ويشهد حي الشيخ جراح أزمة مماثلة لأحياء بلدة سلوان تتمثل في وجود قرارات من محاكم إسرائيلية بضرورة إخلاء فلسطينيين لمنازلهم التي عاشوا فيها لعقود لأسباب تتعلق بنزاع على ملكيتها مع جمعيات يهودية تقول إن تلك الأراضي المبنية عليها منازل الفلسطينيين كانت مملوكة ليهود قبل تأسيس دولة إسرائيل العام 1948.