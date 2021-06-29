عربي-دولي

4 جرحى في مواجهات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية في القدس

Lebanon 24
29-06-2021 | 04:29
A-
A+
Doc-P-837879-637605632095687846.jpg
Doc-P-837879-637605632095687846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 4 أشخاص، الثلاثاء، خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في بلدة سلوان بالقدس، وفقا لما نقله مراسل قناة "الحرة".

وساد التوتر في بلدة سلوان بالقدس الشرقية مع إصرار السلطات الإسرائيلية تنفيذ قرارات هدم عدد من منازل البلدة التي يقطنها فلسطينيون بحي البستان.

وهدمت السلطات الإسرائيلية بالفعل منشأة تجارية في الحي بدعوى عدم وجود ترخيص، في حين يواجه عدد من سكان الحي المصير ذاته بعد انتهاء المهلة التي منحتها البلدية الإسرائيلية للسكان كي يهدموا منازلهم ذاتيا بسبب نزاعات على ملكية الأراضي مع جمعيات يهودية.

وحال عدم هدم تلك المباني ذاتيا من قبل ساكنيها، تعمل البلدية على هدمها.

وأفاد مراسل "الحرة" أن الشرطة الإسرائيلية، أغلقت مدخل الحي ومنعت الدخول إليه.

وقبل يومين، شهد حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية أصيب على إثرها شخصين، طبقا للهلال الأحمر الفلسطيني.

ويشهد حي الشيخ جراح أزمة مماثلة لأحياء بلدة سلوان تتمثل في وجود قرارات من محاكم إسرائيلية بضرورة إخلاء فلسطينيين لمنازلهم التي عاشوا فيها لعقود لأسباب تتعلق بنزاع على ملكيتها مع جمعيات يهودية تقول إن تلك الأراضي المبنية عليها منازل الفلسطينيين كانت مملوكة ليهود قبل تأسيس دولة إسرائيل العام 1948.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2021-06-29
07:00 | 2021-06-29
06:30 | 2021-06-29
06:00 | 2021-06-29
05:30 | 2021-06-29
05:00 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website