الزوجة الأخيرة لخاشقجي تحصل على وثيقة الزواج

تمكنت الزوجة الأخيرة في حياة الصحافي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، من الحصول على وثيقة ارتباطهما التي رفض المأذون الشرعي التوقيع عليها منذ فترة طويلة.

ووفق ما أشارت صحيفة "واشطن بوست"، فإن وثيقة الزواج بين جمال خاشقجي والسيدة المصرية حنان العتر، صدرت من ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة، حيث كان خاشقجي يقيم فيها قبل وفاته في تركيا.

وقالت العتر (52 عاما) إن رجل الدين، أنور حجاج، وافق هذا الشهر بالتوقيع على وثيقة الزواج مقابل إسقاطها الدعوى المرفوعة في محكمة الدائرة بولاية فيرجينيا لإجباره على تصديق الزواج بموجب الشريعة الإسلامية.

وأشارت العتر إلى أن وثيقة الزواج "تعيد لي كرامتي" بعدما سخر منها البعض باعتبارها متطفلة على حياة الصحافي السعودي، ما يعطيها مصداقية في حديثها عن حياة خاشقجي.

ولم يوقع المأذون الشرعي أنور حجاج على الفور على العقد؛ لأن الزواج كان في يوم سبت خلال شهر رمضان، ولم يكن أحد في المكتب لطباعة الوثيقة.

ووعد حجاج بإنهاء الإجراءات الرسمية لوثيقة الزواج في ظرف أسبوع، بحسب العتر ومحاميتها راندا فهمي.

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 تشرين الأول من العام 2018.