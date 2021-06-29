عربي-دولي

القبض على رجل أعمال في قضية تمويل "نائب الجن والعفاريت"

Lebanon 24
29-06-2021 | 05:30
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ألقت السلطات الأمنية المصرية، الاثنين، القبض على رجل الأعمال، حسن راتب، لاتهامه بتمويل نائب برلماني سابق بتهمة تمويله النائب السابق، علاء حسانين، بالتنقيب عن الآثار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. 

وقالت صحيفة "الأهرام" الرسمية إن القبض على راتب "جاء تنفيذا لقرار النيابة العامة، بشأن تمويله مادياً لعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت في عمليات التنقيب عن الآثار". 

ويُعرف حسانين بلقب "نائب الجن والعفاريت" وذلك بعد تصريحات سابقة له عن "قوى خارقة للطبيعة" يستخدمها لإخماد الحرائق.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" أن تحقيقات النيابة كشفت عن "عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار". 

وكانت النيابة قد أمرت السبت الماضي، بتجديد حبس النائب السابق وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضايا الأربع المتهم فيها، وتشمل تزعم تشكيل عصابي، عن طريق تمويل عمليات التنقيب بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وتجميع الآثار والاتجار بها. 

وعثرت الشرطة على 201 قطعة أثرية، ولوحين خشبيين تحمل نقوشا بالهيروغليفية، و36 تمثالا يتراوح طولها بين 8 سم إلى 40 سم، و4 تماثيل أوشابتي نصفي، وتمثال أوشابتي من المرمر، وتمثال خشبي بطول 40 سم على هيئة أوروبية، وتمثالين من البرونز، أحدهما مكسور الرأس، ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز وآخر خشبي، بحسب ما أفادت صحف حكومية. 

ومنذ أسبوعين، عثرت وزارة الداخلية على مجوهرات وأحجار كريمة وتحف أثرية في إحدى الشقق في منطقة الزمالك في القاهرة، فيما أطلقت عليه وسائل الإعلام المصرية "مغارة علي بابا".

وراتب (74 عاما)، هو رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المشاريع تتركز بعضها حول التنمية، منها مصنع أسمنت في شمال سيناء، وكذلك جامعة سيناء، كما أنه يمتلك قناة "المحور" والتي تُعد ثاني تجربة مصرية في مسيرة القنوات الفضائية.
المصدر: الحرة
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