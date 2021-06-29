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رئيس التشيك يوبخ المتحولين جنسيا: مقرفون!

Lebanon 24
29-06-2021 | 06:30
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وبّخ رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، المتحولين جنسيًا، واصفًا إياهم بـ"المقرفين"، لافتا إلى أنه يعجز عن فهم ما يريدونه.

وقال الرئيس التشيكي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأميركية: "إذا كنت أصغر سنا فسأنظم احتجاجا عملاقا للمغايرين جنسيا في براغ. سيكون هناك الملايين منا. سأجلب قطارات وحافلات مليئة بالمغايرين جنسيا إلى براغ لأظهر مدى غرابة الأمر. من الغريب أن تحتج لصالح تفضيلاتك الجنسية الحميمة في الأماكن العامة، سواء كنت أقلية أو أغلبية، إنها مسألة خاصة وحميمية للغاية".

وتابع مخاطبة المحاورة: "هل تعرفين من لا أفهمهم على الإطلاق؟ هؤلاء المتحولون جنسيا. إنك إذا خضعت لعملية جراحية لإعادة تصنيف الجنس فأنت ترتكب جريمة لتحقيقك الأذى على نفسك، إنه خطر كبير. هؤلاء المتحولون يقرفونني بحق".
المصدر: سبوتنيك
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