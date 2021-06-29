عربي-دولي

بعد صراع طريل مع المرض.. وفاة والد رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس

Lebanon 24
29-06-2021 | 07:30
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أفاد رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة في مصر، شريف دوس، بوفاة رجل الأعمال، أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر.

وأعلن شريف دوس وفاة أنسي ساويرس، على صفحته الشخصية في "فيسبوك".

وأشار دوس لصحيفة "الوطن" إلى أن "أنسى ساويرس توفي بعد رحلة طويلة وصراع مع المرض، وعن عمر ناهز 91 عاما".
المصدر: روسيا اليوم
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