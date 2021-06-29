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الإطاحة بـ"مخبر" يقدم معلومات لـ"داعش" عن الأجهزة الأمنية في العراق

Lebanon 24
29-06-2021 | 09:00
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بـ"مخبر" يقدم معلومات لـ"داعش" عن الأجهزة الأمنية العراقية.

وذكرت خلية الاعلام في بيان صحفي، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على إرهابي في محافظة كركوك".

وأضافت، أن "الإرهابي كان يجمع المعلومات عن الأجهزة الأمنية ويقدمها لعصابات داعش الإرهابية لاستخدامها بعملياتها الإرهابية".

وأشارت الخلية، إلى أن "عملية إلقاء القبض نفذت بعد مراقبة مستمرة وزرع المصادر الاستخبارية لتحديد أماكن تواجد الهدف".
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