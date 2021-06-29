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عربي-دولي
استقالة وزير الكهرباء في دولة عربية
Lebanon 24
29-06-2021
|
09:30
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قدم وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وذلك مع تقلص ساعات تزويد المواطنين بالكهرباء في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.
وتأتي استقالة ماجد حنتوش بعد تردٍ تام في ساعات توفير الطاقة الكهربائية في العراق، مع ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى نحو 60 درجة تحت الشمس، و50 درجة تحت الظل في العديد من المناطق العراقية، وشن حملة منظمة من قبل مجهولين لتفجير أبراج تجهيز الطاقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، في تصريح له لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"، إن الوزير تقدم بالفعل باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، رافضا الخوض بمزيد من التفاصيل.
وكان التيار الصدري قد أطلق حملة قبل يومين لإقالة وزير الكهرباء.
وعلى الصعيد ذاته، قال مصدر حكومي لـ"واع"، إن مجلس الوزراء سيبحث خلال جلسة الثلاثاء، موضوعة الاستقالة.
ووفق متخصصين في القطاع، ينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، فيما يحتاج إلى ما يتجاوز 30 ألفا.
وتزداد معاناة العراقيين، لا سيما في موسم الصيف الذي تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية، بسبب ضعف وصول الطاقة الكهربائية إلى المنازل.
المصدر: سكاي نيوز
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