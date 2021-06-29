عربي-دولي

بلينكن: نحن لا نطالب الشركاء الاختيار بيننا وبين الصين

Lebanon 24
29-06-2021 | 11:00
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نشرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، اليوم الثلاثاء، مقابلة لوزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الذي يقوم بزيارة لإيطاليا، حيث قال فيها إن "الولايات المتحدة لا تطالب شركاءها وحلفاءها الاختيار بين واشنطن أو بكين، ولكن فيما يخص قضايا التنافس والمواجهة مع الصين، يجب الحفاظ على الوحدة بشكل أكثر فعالية".

وأضاف بلينكن، موضحاً: "الولايات المتحدة تحترم حقيقة أن دولًا أخرى لها علاقات متشعبة مع الصين. نحن لا نطلب من أي أحد أن يختار بيننا وبين الصين. ولكن عندما يتعين علينا التعامل مع هذه الدولة، سواء كانت خصما أو منافسا أو شريكا، فإننا أكثر فعالية بكثير إذا عملنا معاً. وقد تأكد ذلك في قمم مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

كما وصف بلينكن الصين بأنها "أصعب دولة في التعامل معها". وأضاف: "هناك مجالات حيث ننعارض فيها، أو قد نكون منافسين، وفي بعض القضايا شركاء".

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو صرح، يوم أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن علاقات روما مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من علاقاتها مع الصين.
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