السفر إلى روسيا خطير.. ”إنذارٌ هام“ من السلطات الأميركية

طلبت الولايات المتحدة من مواطنيها عدم السفر إلى رُوسيا، وذلك بسبب الخطر الذي قد يحيط بهم هناك.وأشار بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية إلى أنّ الوزارة ستُبقى على مستوى إشعارها السابق بشأن رُوسيا، وهو المستوى “4” الذي يشير إلى “تجنب السفر” إلى هناك.وتأتي نصيحة الوزارة للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى رُوسيا، وذلك بسبب قيود شديدة تفرضها السلطات هناك على الأمريكيين فضلاً عن ارتفاع منسوب خطر التقاط عدوى “كورونا”، إلى جانب وجود احتمالية وقوع عمليات إرهابية.ومع هذا، فقد حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من إمكانية تعرّض المواطنين العاديين وأعضاء الحكومة والجيش، الحاليين والسابقين، للاستجواب التعسفي والتهديد والمضايقات وسوء المعاملة والابتزاز والاعتقال بتهم ملفقة وإدانتهم في محاكمات سرية أو دون تقديم أدلة.كذلك، دعت الوزارة أيضاً المواطنين إلى تجنب السفر إلى رُوسيا لأداء عمل أو التطوع مع المنظمات غير الحكومية، لافتة إلى أنّ “روسيا تستهدف المنظمات الأجنبية والدولية وتعتبرها غير مرغوب فيها”.ووسط هذا، فقد حذرت الوزارة من أن الجماعات الإرهابية المحلية والدولية تشن هجمات في رُوسيا “دون سابق إنذار” وتستهدف أماكن عامة قد يرتادها الأمريكيون.