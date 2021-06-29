وزير الخارجية الإسرائيلي يدشن سفارة بلاده في الإمارات

دشّن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الثلاثاء، في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج، بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، داعيا دول المنطقة إلى السير على خطى الإمارات والاعتراف بإسرائيل.
وزيارة لبيد للإمارات هي الأولى الرسمية لوزير إسرائيلي منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين في أيلول العام الماضي. ومن المقرر أن ينتقل بعد أبوظبي إلى دبي حيث يفتتح رسميا قنصلية بلاده في الإمارة، ويدشن الجناح الإسرائيلي في معرض اكسبو 2020 دبي.
وكتب لبيد في تغريدة على حسابه في تويتر "قص الشريط في افتتاح سفارة إسرائيل في أبوظبي" مرفقا إياها بصورة تجمعه بوزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي.
وفي خطاب خلال حفل الافتتاح، قال الوزير إنّ بلاده ترغب بالسلام مع جيرانها، وأضاف: "لن نذهب إلى أي مكان. الشرق الأوسط بيتنا. نحن هنا لنبقى وندعو كل دول المنطقة للاعتراف بذلك والقدوم للحديث معنا".
ومنذ تطبيع العلاقات أيلول 2020 بدفع من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سيّرت الدولتان رحلات جوية مباشرة وتبادلتا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة.
وكان من المقرر أن يزور بنيامين نتانياهو الإمارات في مارس الماضي ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقدم على الخطوة. إلا أنّ "خلافا" مع الأردن حول دخول مجالها الجوي أدى إلى إلغاء الزيارة على ما قال الجانب الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي في بيان إنّ "العلاقة بين إسرائيل والإمارات مهمة وسينعم بثمارها ليس فقط مواطنو البلدين فحسب وإنما الشرق الأوسط بأكمله".
وبحسب البيان، فإنّ زيارة لبيد ستستمر ليومي الثلاثاء والأربعاء وهي بدعوة من وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.
مثير للحماسة
ولدى وصوله إلى أبوظبي، كتب لبيد في تغريدة أرفقها بصور له في المطار الإماراتي "نصنع التاريخ: فخور بتمثيل دولة إسرائيل في أول زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة. شكرا على الترحيب الحار".
وكان سفير إسرائيل في الإمارات ايتان نائيه، قال في تغريدة قبل أن تحط الطائرة الإسرائيلية "30 عاما كدبلوماسي، لكن رؤية اللونين الأزرق والأبيض (علم إسرائيل) هنا في مطار أبوظبي، أثناء انتظار وصول وزير الخارجية، أمر مثير للحماسة".
وينتمي لبيد لتيار الوسط وقد هندس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الجديد الذي أنهى أكثر من عقد لنتانياهو على رأس الحكومة.
وسعى لبيد إلى الابتعاد عن سياسات رئيس الوزراء السابق، وقال الاثنين إن حكومة نتانياهو قامت "بمغامرة مروعة" بالتركيز فقط على العلاقات مع الجمهوريين في واشنطن بدل العمل مع الديموقراطيين أيضا.