البنتاغون ينشر لقطات للضربات "الدقيقة" ضد الميليشيات في العراق وسوريا

نشرت وزارة الدفاع الأميركية لقطات توثق الضربات الجوية التي استهدفت مواقع قوات مدعومة من إيران في العراق وسوريا.وأظهرت اللقطات لحظات سقوط الصواريخ على منشآت متوسطة الحجم، بدت مدمرة بالكامل بعد انقشاع التراب الذي أثارته الانفجارات.وقالت الولايات المتحدة إن "الضربات الجوية الدفاعية الدقيقة" التي شنت يوم الأحد استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة في سوريا وموقع آخر في العراقوقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه أمر بشن هذه الهجمات، التي وصفها وزير الخارجية أنتوني بلينكن بـ"الرسائل الضرورية"، و "الدفاع عن النفس".وكان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، قد قال في بيان إنه "تم اختيار الأهداف لأن هذه المنشآت مستخدمة من قبل جماعات مدعومة من إيران تشارك في هجمات بطائرات بدون طيار ضد أفراد ومنشآت في العراق".وتعرضت منشأة أميركية في سوريا، الاثنين، إلى قصف بالصواريخ من جهة مجهولة، يعتقد أنه رد على قصف الولايات المتحدة لمواقع القوات المدعومة من طهران.