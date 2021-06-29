عربي-دولي

قوات إقليم تيغراي: سندخل إريتريا وأمهرة لملاحقة قوات "العدو"

Lebanon 24
29-06-2021 | 19:30
A-
A+
Doc-P-838024-637605914345636008.jpg
Doc-P-838024-637605914345636008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال متحدث باسم قوات إقليم تيغراي، التي تقاتل الحكومة الإثيوبية، إن القوات ستدخل إريتريا المجاورة ومنطقة أمهرة الإثيوبية لملاحقة قوات "العدو"، إذا لزم الأمر.

وشدد المتحدث باسم قوات إقليم تيغراي المتمردة على الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، غيتاتشو رضا، على أن "تركيزنا الأساسي هو إضعاف القدرات القتالية للعدو... لذلك إذا كان الذهاب إلى أمهرة هو ما يتطلبه الأمر، فسوف نفعل ذلك، وإذا كان الذهاب إلى إريتريا هو ما يتطلبه الأمر، فسنقوم بذلك".

ويوم أمس الإثنين، دخلت هذه القوات المتمردة مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بشمال البلاد، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين قولهم إن قوات المتمردين دخلت، ظهر اليوم، عاصمة تيغراي، مما "يمثل انتكاسة لجهود أبي أحمد (رئيس الحكومة الإثيوبية) لوضع المنطقة تحت سيطرة القوات الفيدرالية".

وفي 4 تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" الحاكمة في الإقليم، بعد أن أوعز أبي أحمد للقوات الحكومية بدخول المنطقة الشمالية ردا على هجوم على قاعدة للجيش.

وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت أديس أبابا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين ونزح أكثر من مليوني شخص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-06-29
16:37 | 2021-06-29
16:30 | 2021-06-29
16:23 | 2021-06-29
16:00 | 2021-06-29
15:00 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website